أحمد ناجي قمحة: القضية الفلسطينية الأم للدولة المصرية .. فيديو

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الدولة المصرية، هي الرئيسية في السعي للمصالحة التى حدثت أمس فى القضية الفلسطينية، كما أن مصر تشجع وتؤيد كل الآليات لدعمها، حيث تعتبرها الأم بالنسبة لها، وجاء اجتماع وزراء الخارجية العرب رسالة للعالم أننا ندعم القضية الفلسطينية.





وأَضاف قمحة، في مداخلة ببرنامج"الان" المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز"، أن دور مصر تاريخي في دعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر لديها رغبة في السير قدما لحل تلك القضية.









وأشار"أحمد ناجي قمحة" إلى أن الخلاف الفلسطيني وصل لرفض أشكال المحكمة الدستورية ، موضحا الخلاف الحاد على شكل الحكم، ولا يمكن الحديث على دولة موحدة، في ظل تلك الخلافات المتأزمة.





وتابع: لولا قدرة مصر على استعادة مؤسساتها في العام 2014، لما استطاعت القيام بتلك الخطوات في سبيل تحقيق السلام الفلسطيني.





وأكمل: الدولة المصرية تدرك المتغيرات الإقليمية، وتعمل على مستوى دولي، في ظل وجود قيادة أمريكية جديدة.