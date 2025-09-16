قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ "صدى البلد": عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
أصل الحكاية

الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟

أمينة الدسوقي

تصدر المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد تداول أنباء عن رغبة أحد أندية الدوري الفرنسي الكبرى في التعاقد معه مقابل 3 ملايين دولار.

الزمالك يحسم موقفه من رحيل محمود بنتايج

لكن الإعلامي أحمد شوبير كشف عبر إذاعة أون سبورت إف إم أن إدارة الزمالك أغلقت الملف تماما، مؤكدة تمسكها باللاعب ورفضها رحيله في الفترة المقبلة.

الإدارة البيضاء تؤمن بقاء اللاعب

شوبير أوضح أن مسؤولي القلعة البيضاء يعتبرون بنتايج من العناصر الأساسية، لذلك قاموا بتفعيل بند شراء عقده من نادي سانت إتيان الفرنسي مقابل مليون يورو.

وأضاف أن اللاعب وقع بالفعل عقدا جديدا يمتد لثلاثة مواسم بعد نهاية فترة إعارته الحالية، مع تعديل راتبه ليصل إلى أكثر من 350 ألف دولار سنويا، في خطوة تهدف لتأمين استمراره مع الفريق.

رغبة مشتركة في الاستمرار

بحسب التقارير، فإن اللاعب المغربي سعيد بتجربته في الزمالك، ولا يفكر في الرحيل، خاصة أنه يسعى لإثبات نفسه بقوة وحجز مكان أساسي مع منتخب المغرب.

وأكدت تقارير صحفية  أن كل ما يشاع عن عروض أوروبية أو عربية لا يعدو كونه تكهنات، مشددة على أن أي عرض رسمي سيتم النظر فيه فقط بالتنسيق مع اللاعب ووكيله.

بنتايج وتألق السوبر الأفريقي

ارتفعت أسهم الظهير الأيسر بشكل كبير بعد مشاركته اللافتة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، والتي ساهم خلالها في تتويج الزمالك باللقب.

 هذا التألق دفع الإدارة إلى الإسراع بإنهاء الاتفاق معه وضمان استمراره ضمن صفوف الفريق الأبيض.

من هو محمود بنتايج؟

بدأ محمود بنتايج مسيرته الكروية في فرق الهواة بالدار البيضاء قبل الانتقال إلى نادي جمعية الشباب.

في 2020، انضم إلى الاتحاد البيضاوي، حيث أثبت نفسه بسرعة وشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في 2022، وقع عقدا مع الرجاء الرياضي، وقدم أداء مميزا في الدوري المحلي ودوري الأبطال.

في صيف 2023، انتقل إلى سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن يحسم الزمالك صفقة انتقاله بشكل نهائي.

المستقبل بين أيدي الزمالك

رغم محاولات بعض الأندية الأوروبية والعربية لضم اللاعب، يبدو أن مستقبل محمود بنتايج بات محسوما مع الزمالك، الذي يسعى للحفاظ على استقراره الفني قبل خوض تحديات الدوري ودوري أبطال أفريقيا المقبلة.

