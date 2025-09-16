أحمد حسن: فيريرا يحافظ على ثبات تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن محافظه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ثبات التشكيل أمام الإسماعيلي .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”يانيك فيريرا يحافظ على ثبات التشكيل أمام الإسماعيلي والتغييرات ستكون في أضيق الحدود”.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.