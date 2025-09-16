بمشاركة الزمالك والمصري.. كاف يحدد الجوائز المالية للكونفدرالية الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تفاصيل الجوائز المالية لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، حيث خصص مكافآت مالية مجزية للأندية المشاركة وفقًا للمراحل التي تصل إليها في البطولة.

ونقلًا عن موقع "البطولة" المغربي، سيحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على مبلغ 2 مليون دولار، بينما سيحصل الوصيف على جائزة مالية بقيمة مليون دولار.

وتنال الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي 750 ألف دولار لكل فريق، في حين سيحصل كل من الفرق الأربعة المتأهلة إلى ربع النهائي على 550 ألف دولار لكل فريق.

كما خصص الاتحاد الإفريقي مكافأة بقيمة 400 ألف دولار لكل فريق يحتل المركز الثالث أو الرابع في مجموعاته، ليبلغ إجمالي الجوائز المالية لهذه المسابقة 9.9 مليون دولار.

ويمثل مصر في البطولة الزمالك والمصري البورسعيدي، اللذين يستعدان لخوض منافسات كأس الكونفدرالية في موسم 2025-2026.