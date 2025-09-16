والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

في ظل تنامي الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإبلاغ عن المفقودين، باتت بعض القصص الشخصية محط اهتمام الرأي العام، خاصة حينما تتداخل العواطف مع الغموض في ظروف الاختفاء.

واحدة من هذه الوقائع أثارت حالة من الجدل والاهتمام الواسع خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زوج عن اختفاء زوجته في ظروف بدت غامضة في البداية.

وشهدت واقعة اختفاء السيدة أماني علاء إبراهيم توفيق، ربة منزل، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلق زوجها استغاثة يناشد فيها المساعدة في العثور عليها.

وجاءت هذه الاستغاثة مصحوبة بلقطات من كاميرا مراقبة وثقت آخر ظهور للزوجة أثناء مغادرتها المنطقة السكنية التي تقيم فيها.

وفي ظل الغموض الذي أحاط بالواقعة، ناشد الزوج الجهات المعنية تكثيف جهود البحث، معتقدا بوجود شبهة اختفاء قسري.

إلا أن المفاجأة جاءت بعد ذلك، حيث تبين أن السيدة قد غادرت منزلها طواعية نتيجة خلافات أسرية، وتوجهت للإقامة مؤقتا لدى إحدى صديقاتها دون إبلاغ أي من أفراد أسرتها.

وبعد تواصل موقع "صدى البلد"، مع والدها، تم الإطمئنان على عودة السيدة أماني، إلى منزلها سالمة.

وقال علاء إبراهيم توفيق - والد ربة المنزل أماني لموقع صدى البلد - أن ابنته عادت بفضل الله إلى منزل الأسرة والزوجية بعد أيام عاشوا فيها في قلق ورعب على الزوجة.

وأضاف الوالد: “الحمدلله أماني رجعت”، وأوضح أن سبب الغياب كان وجود خلافات أسرية مما اضطرها للتوجه إلى منزل إحدي صديقاتها لراحة أعصابها لكنها فضلت الانعزال وعدم الإبلاغ عن مكانها، مما أصابنا بالقلق ودفعنا للبحث عنها في كل الأماكن التي قد تتردد عليها وإرسال مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأب، أن أماني سبق وأن خرجت من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر بغرض التسوق، لكنها لم تعد إلا منذ ساعات قليلة، تاركة خلفها ابن وابنة لتتركهم يعتصرهم الألم مع زوجها ووالدها وأمها.

وسبق، وقال زوجها في رسالته: "تغيبت زوجتى السيدة أماني علاء إبراهيم توفيق، عن منزلها في قرية الغار مركز الزقازيق محافظة الشرقية، من يوم الجمعة بتاريخ 12 سبتمبر، خرجت تجيب خضار، ولم تعد حتى الأن.. إحنا معانا ولد وبنت.. قلبي بيتقطع عليها أنا وأولادي وأبوها وأمها".