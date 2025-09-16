قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

فتاة متغيبة عن منزلها
فتاة متغيبة عن منزلها
ياسمين القصاص

في ظل تنامي الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإبلاغ عن المفقودين، باتت بعض القصص الشخصية محط اهتمام الرأي العام، خاصة حينما تتداخل العواطف مع الغموض في ظروف الاختفاء. 

واحدة من هذه الوقائع أثارت حالة من الجدل والاهتمام الواسع خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زوج عن اختفاء زوجته في ظروف بدت غامضة في البداية.

وشهدت واقعة اختفاء السيدة أماني علاء إبراهيم توفيق، ربة منزل، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلق زوجها استغاثة يناشد فيها المساعدة في العثور عليها. 

وجاءت هذه الاستغاثة مصحوبة بلقطات من كاميرا مراقبة وثقت آخر ظهور للزوجة أثناء مغادرتها المنطقة السكنية التي تقيم فيها.

وفي ظل الغموض الذي أحاط بالواقعة، ناشد الزوج الجهات المعنية تكثيف جهود البحث، معتقدا بوجود شبهة اختفاء قسري. 

إلا أن المفاجأة جاءت بعد ذلك، حيث تبين أن السيدة قد غادرت منزلها طواعية نتيجة خلافات أسرية، وتوجهت للإقامة مؤقتا لدى إحدى صديقاتها دون إبلاغ أي من أفراد أسرتها.

وبعد تواصل موقع "صدى البلد"، مع والدها، تم الإطمئنان على عودة السيدة أماني، إلى منزلها سالمة. 

وقال علاء إبراهيم توفيق - والد ربة المنزل أماني لموقع صدى البلد - أن ابنته عادت بفضل الله إلى منزل الأسرة والزوجية بعد أيام عاشوا فيها في قلق ورعب على الزوجة.

وأضاف الوالد: “الحمدلله أماني رجعت”، وأوضح أن سبب الغياب كان وجود خلافات أسرية مما اضطرها للتوجه إلى منزل إحدي صديقاتها لراحة أعصابها لكنها فضلت الانعزال وعدم الإبلاغ عن مكانها، مما أصابنا بالقلق ودفعنا للبحث عنها في كل الأماكن التي قد تتردد عليها وإرسال مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأب، أن أماني سبق وأن خرجت من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر بغرض التسوق، لكنها لم تعد إلا منذ ساعات قليلة، تاركة خلفها ابن وابنة لتتركهم يعتصرهم الألم مع زوجها ووالدها وأمها.

وسبق، وقال زوجها في رسالته: "تغيبت زوجتى السيدة أماني علاء إبراهيم توفيق، عن منزلها في قرية الغار مركز الزقازيق محافظة الشرقية، من يوم الجمعة بتاريخ 12 سبتمبر، خرجت تجيب خضار، ولم تعد حتى الأن.. إحنا معانا ولد وبنت.. قلبي بيتقطع عليها أنا وأولادي وأبوها وأمها".

محافظة الشرقية أهل الخير ظروف غامضة مركز الزقازيق مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام عبري: 12 غارة إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة في اليمن

صورة أرشيفية لغارات إسرائيلية سابقة علي اليمن

اليمن.. عدوان إسرائيلي جديد علي ميناء الحديدة

مظاهرات في أسبانيا تدعو لوقف الحرب علي غزة

العالم يعاقب إسرائيل.. أوروبا تلفظ تل أبيب وتوسع عزلته دوليًا

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد