أشرف نصار :أسامة فيصل رفض الانضمام للأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى بشأن الاعب أسامه فيصل.

وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية: أسامة فيصل رفض الانضمام للأهلي قبل بدايه الموسم.







استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا



يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن



افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).

ولم يخض مباراة الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقًا وسقط مرة أخرى في فخ التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام بيراميدز (2-0) في الجولة الخامسة، ثم تعادل مع إنبي بهدف لمثله.