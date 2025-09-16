خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمجمع صناعي متخصص في صناعات السجاد والنسيج إثر ماس كهربائي مفاجئ نتج عن زيادة الأحمال الكهربائية مما تسبب في التهام محتوياته بالكامل ونجاه عماله من الموت المحقق بعدما تصاعده أدخنه الحريق إلي عنان السماء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل بمجمع صناعي

كما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كردون أمني سعيا في استخدام المواد الرغوية وإنقاذ حياة العاملين داخل مصنعي الفوط والسجاد والفايبر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الحريق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بمجمع صناعي مجاور للفيلا بنطاق قرية الراهبين بنطاق دائرة المركز.



وأفادت مصادر أمنية أن المجمع الصناعي مكون من مصنعين متخصصين في صناعة السجاد والبطاطين والفوط النسيجية مملوك لكل من "إسماعيل .ا" وآخرين فيما تعد خسائر المادية و المؤشرات الأولية تصل إلي نحو 80 مليون جنيه علي الأكثر جراء احتراق ماكينات وخامات منتجات بمخازن المجمع الصناعي.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بــ8 سيارات مطافئ لإخماد النيران قبل التهامها محتويات المجمع الصناعي .

وأفاد شهود عيان بمحيط موقع الحادث أن اندلاع الحريق جاء نتيجة أحمال الكهرباء مما تسبب في اشتعال مخازن تابعه للمجمع الصناعي .

نجاة عمال المجمع الصناعي



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/Ztm1XjAtsZ0