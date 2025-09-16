قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
بالصور

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

تويوتا وسوبارو ولكزس تعلن استدعاء أكثر من 94 ألف سيارة كهربائية في أمريكا، بعد اكتشاف خلل في نظام التدفئة قد يؤدي إلى تعطل مزيل الصقيع والضباب ويزيد من خطورة القيادة في الأجواء الباردة.

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

رئيس قسم التصميم في بي إم دبليو يدافع عن الشبك الأمامي الضخم المثير للجدل، مؤكدًا أن المبيعات لم تتأثر سلبًا رغم الانتقادات، بل أن التصميم ساعد في تعزيز حضور العلامة خاصة في أسواق مثل الصين.

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

جنرال موتورز تكشف عن بويك إلكترا L7 السيدان في الصين بمحرك كهربائي ممتد المدى، مدى قيادة يصل إلى 1400 كم، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية، بسعر يبدأ من نحو 41,800 دولار.

بعد سنوات من الغياب.. عودة أشهر سيارة هوندا لعشاقها

هوندا تعيد أيقونتها بريلود بعد توقف دام 24 عامًا، بنسخة كوبيه هجينة تجمع بين التصميم الكلاسيكي والتقنيات الحديثة، مع سعر يبدأ من 6.19 مليون ين ياباني (نحو 41,780 دولار).

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

شركة تسلا تواجه دعوى قضائية جماعية في بريطانيا بسبب مزاعم التضليل حول قدرات القيادة الذاتية، حيث يطالب العملاء بتعويضات تتجاوز 329 مليون جنيه إسترليني.

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

