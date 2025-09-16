أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تويوتا وسوبارو ولكزس تعلن استدعاء أكثر من 94 ألف سيارة كهربائية في أمريكا، بعد اكتشاف خلل في نظام التدفئة قد يؤدي إلى تعطل مزيل الصقيع والضباب ويزيد من خطورة القيادة في الأجواء الباردة.

رئيس قسم التصميم في بي إم دبليو يدافع عن الشبك الأمامي الضخم المثير للجدل، مؤكدًا أن المبيعات لم تتأثر سلبًا رغم الانتقادات، بل أن التصميم ساعد في تعزيز حضور العلامة خاصة في أسواق مثل الصين.

جنرال موتورز تكشف عن بويك إلكترا L7 السيدان في الصين بمحرك كهربائي ممتد المدى، مدى قيادة يصل إلى 1400 كم، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية، بسعر يبدأ من نحو 41,800 دولار.

هوندا تعيد أيقونتها بريلود بعد توقف دام 24 عامًا، بنسخة كوبيه هجينة تجمع بين التصميم الكلاسيكي والتقنيات الحديثة، مع سعر يبدأ من 6.19 مليون ين ياباني (نحو 41,780 دولار).

شركة تسلا تواجه دعوى قضائية جماعية في بريطانيا بسبب مزاعم التضليل حول قدرات القيادة الذاتية، حيث يطالب العملاء بتعويضات تتجاوز 329 مليون جنيه إسترليني.