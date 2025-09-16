نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس

نجح الفريق الطبي بمستشفي هليوبوليس التابعه للمؤسسه العلاجية بوزارة الصحة والسكان في تدخل جراحي عاجل لمريض يبلغ من العمر ٧٤ عاما يعاني من الآم بالجزء العلوي الايسر من البطن ،وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين وجود ورم طوله ١٥ سم ممتد من المعدة ملتصق بالحجاب الحاجز والطحال، والبنكرياس وعلي الفور قامت الفرق الطبيه بهليوبوليس بتجهيز المريض وإجراء جراحة عاجلة له.

تم استئصال جزء من المعدة والطحال والحجاب الحاجز كمنطقة أمان، وتم إصلاح الحجاب الحاجز وتمت العملية بنجاح والمريض تماثل للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.

فريق العمل الطبي

تمت العملية تحت إشراف الدكتور محمد جميل عبدالمنعم أستاذ الجراحة وجراحة الأورام ود سالم شعت أخصائي الجراحة ود محمد أبو شادي استشاري التخدير و د ميريهان عاشور نائب الجراحة.

وأشاد الدكتور محمد شقوير بمجهود الأطقم الطبيه، وجميع الكوادر المشاركة في إنقاذ حياة المريض علي انجازاتهم المتواصلة يوميا في كافة التخصصات الطبية ما يثبت ان مستشفيات المؤسسه العلاجية تتبع أحدث المعايير الطبية العالمية في التعامل مع الحالات الحرجة، والعاجله لإنقاذ حياة المرضى.