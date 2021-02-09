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فن

من سيارتها.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بأحدث ظهور على إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:26 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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ندى فكري
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة من سيارتها بملابس سوداء وهو ما جعل اطلالتها انيقة ومميزة، وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

تشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎‎
من سيارتها.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بأحدث ظهور على إنستجرام
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