تعليم القاهرة توضح شروط وكيفية منح العلاوة التشجيعية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا لمديرى الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ومسئولى التسويات بالإدارات التعليمية، بشأن تحديث برامج وآليات العمل ومواكبة المتغيرات والرد على الشكاوى.
وخلال الاجتماع تم شرح شروط وكيفية منح العلاوة التشجيعية للسادة العاملين الخاضعين لقانون 81 الخدمة المدنية شرحا تفصيليا، حيث تم التأكيد على ألا يمنح الموظف العلاوة التشجيعية أكثر من مرة خلال ثلاثة أعوام، مع التأكيد على منح (10)٪ من العاملين من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.
وتمت الإشارة إلى أنه يتم الاختيار بشروط التقرير السنوي والكفاءة والأقدمية والمؤهل وتقدير المؤهل.
وأكد الأستاذ / محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هذا الاجتماع كان مثمرا بين مديرى الشئون المالية والإدارية ومدير الموارد البشرية ومسئولى التسويات بالادارات التعليمية، لمناقشة بيان العلاوة التشجيعية ومستحقيها، من العاملين الخاضعين لقانون 81، وقام بالتنبيه على تجديد الندب بعد أربع سنوات وسرعة إرسال البيان الخاص بالعلاوة التشجيعية.
ثم استكملت الحديث منى طاهر مدير الموارد البشرية بتعليم القاهرة، والتي أثنت على مسئولى التسويات بالإدارات التعليمية، وتقدمت بالشكر لـ ياسمين جمال الدين مدير التسويات بالمديرية، على المجهود الذى بذلته فى تغيير وتحديث قواعد وبرامج العمل الإلكتروني ورقمنة التسويات، ومواكبة التحول الرقمى الذي تسعى إليه الدولة فى كل قطاعات العمل.
كما أكدت على ضرورة التواصل مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، لتوفير مسئولى الحاسب الآلي والتطوير بالإدارات التعليمية، للمشاركة في تحديث برامج العلاوة التشجيعية الجديدة، كما قامت بالرد على التساؤلات الخاصة بالندب والتنقلات الداخلية والخارجية.