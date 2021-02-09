تعليم القاهرة توضح شروط وكيفية منح العلاوة التشجيعية

منح (10)٪ من العاملين من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.

ألا يمنح الموظف العلاوة التشجيعية أكثر من مرة خلال ثلاثة أعوام، مع التأكيد على

شرحا تفصيليا، حيث تم التأكيد على

وخلال الاجتماع تم شرح شروط وكيفية منح العلاوة التشجيعية للسادة العاملين الخاضعين لقانون 81 الخدمة المدنية شرحا تفصيليا، حيث تم التأكيد على ألا يمنح الموظف العلاوة التشجيعية أكثر من مرة خلال ثلاثة أعوام، مع التأكيد على منح (10)٪ من العاملين من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا ل مديرى الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ومسئولى التسويات بالإدارات التعليمية ، بشأن تحديث برامج وآليات العمل ومواكبة المتغيرات والرد على الشكاوى.

وأكد الأستاذ / محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هذا الاجتماع كان مثمرا بين مديرى الشئون المالية والإدارية ومدير الموارد البشرية ومسئولى التسويات بالادارات التعليمية، لمناقشة بيان العلاوة التشجيعية ومستحقيها، من العاملين الخاضعين لقانون 81، وقام بالتنبيه على تجديد الندب بعد أربع سنوات وسرعة إرسال البيان الخاص بالعلاوة التشجيعية.





ثم استكملت الحديث منى طاهر مدير الموارد البشرية بتعليم القاهرة، والتي أثنت على مسئولى التسويات بالإدارات التعليمية، وتقدمت بالشكر لـ ياسمين جمال الدين مدير التسويات بالمديرية، على المجهود الذى بذلته فى تغيير وتحديث قواعد وبرامج العمل الإلكتروني ورقمنة التسويات، ومواكبة التحول الرقمى الذي تسعى إليه الدولة فى كل قطاعات العمل.



