أهم الأخبار .. أقدام العرب تحط على المريخ| حكاية مسبار الأمل .. بريطانيا تعلن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية.. والنفط في أعلى مستوياته

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :









أقدام العرب تحط على المريخ| مسبار الأمل.. حكاية 27 دقيقة عمياء تصنع التاريخ

يحاول العرب كتابة تاريخ جديد في 2021 برحلة استثنائية تنطلق من أبو ظبي إلى المريخ للمرة الأولى في تاريخ الفضاء العربي، من خلال مسبار الأمل الإماراتي في أول مهمة استكشافية من نوعها من أصل 3 رحلات هذا الشهر، إحداها أمريكية والثانية صينية.









إسراء عسيري رئيسًا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتكليف إسراء منصور عسيري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة .. للمزيد اضغط هنا









بريطانيا تعلن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية

أفاد موقع "العربية" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المملكة المتحدة أعلنت مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية.









مؤشر سلبي يهدد برفع سعر البنزين في مصر.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة من 13 شهرا





شهدت أسعار النفط فى الأسواق العالمية ارتفاعا اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، لتصل لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات وتفاؤل بشأن انتعاش الطلب على البترول، وذلك بحسب وكالة رويترز الإخبارية.. للمزيد اضغط هنا









أجندة ضد الدولة.. أبو شقة يكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى على حزب الوفد

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تفاصيل المؤامرة الكبرى الأخيرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد للقضاء عليه وتسخير الوفد لأجندات ضد مبادئ الوفد ومساره. .. للمزيد اضغط هنا



