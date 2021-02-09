يخضعان لمسحة جديدة.. كهربا والشحات يخترقان الفقاعة الطبية في الدوحة

خضع حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية اليوم بفندق إقامة الفريق الأحمر في الدوحة.





وخضع الثنائي لمسحة بسبب خرقهما الفقاعة الطبية ومصافحة بعض الجماهير بعد مباراة بايرن ميونيخ التي جرت مساء امس بمونديال العالم للأندية .









وتخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.





وتأتي هذه المسحة الطبية؛ استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



