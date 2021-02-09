جامعة سوهاج تبحث التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، مع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لبحث أوجه التعاون العلمي بين الطرفين، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم.





وقال الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع جاء انطلاقاََ من حرص الجامعة علي الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وريادة الأعمال، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين معرفياََ وعلمياََ ومهنياََ للمنافسة في سوق العمل علي المستوي المحلى والإقليمى والدولي، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يضيف للجامعة تميز وخبرة في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، لخدمة متخذي القرار والباحثين في مختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات الذاتية ومتابعة ونقل أحدث أساليب تكنولوجيا علوم الفضاء.









وأضاف عزيز أن الاجتماع ناقش توقيع بروتوكول يشمل، المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، وكذلك التدريب الطلابي في الهيئة، ودعم البرامج التطويرية عن طريق عقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية في هذا المجال، اضافة لعمل دبلومة لمدة عام بين الجامعة والهيئة في الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات وأيضًا بحث آليات تبادل الخبرات المعرفية والأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية.



