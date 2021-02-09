تفاصيل كاملة عن الفائزين بـ صرف حافز الإدارة المدرسية ومكافأة امتحانات النقل الإضافية .. والمحرومون منها

اعتمد الدكتور طارق شوقي و زير التربية والتعليم ، القرار الوزاري الخاص بضوابط صرف حافز الادارة المدرسية والمكافأة الاضافية عن امتحانات النقل .









وحصل موقع صدى البلد على تفاصيل هذا القرار الوزاري ، حيث نص القرار على أن يمنح المخاطبون من شاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة ، حافزا شهريا نظير الادارة بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي .









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وتتمثل شروط صرف هذا الحافز فيما يلي : يتم الصرف لكل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما ، وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، ويشترط الاشراف الكامل على اعمال المدرسة فنيا واداريا .









ويصرف الحافز للحاصلين على اجازات مرضية بأجر كامل بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما يصرف الحافز للحاصلات على اجازة وضع.









ويحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم 5 أيام أو أكثر من اجره خلال الشهر .









ويخصم من الحافز 2% بحد أدنى 5 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.









وتمنح مكافأة اضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة وبالفئات المالية المحددة بالجدول الاتي :

كبير معلمين : 155 جنيها شهريا

معلم خبير : 140 جنيها شهريا

معلم أول أ : 120 جنيها شهريا

معلم أول : 85 جنيها شهريا

معلم / معلم مساعد : 65 جنيها شهريا









وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية :

الدرجة الممتازة : 155 جنيها

الدرجة العالية : 140 جنيها

مدير عام : 120 جنيها

الدرجة الاولى : 85 جنيها

الدرجة الثانية : 65 جنيها

الدرجة الثالثة : 55 جنيها

الرابعة فما دونها : 50 جنيها.









وبالنسبة لمكافأة امتحانات النقل .. يشترط ان يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة او مديريات التربية والتعليم او منتدبا ندبا كليا للعمل بأي منها ، او ان يكون من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ، او العاملين بمدارس الفصل الواحد ، او المدارس صديقة الفتيات ، والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة ، والعاملين بمكافآت او بعقود أو بالحصة ، متى كانوا يتقاضون مقابل اداء عملهم من أي بند من بنود الموازمة بجهات عملهم.









كما يشترط لصرف المكافأة ، المشاركة الايجابية في العمل طوال الشهر ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، وتصرف المكافأة للحاصلين على اجازات مرضية بأجر بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما تصرف المكافأة للحاصلات على اجازات وضع .







