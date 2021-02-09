اتحاد طلاب جامعة القاهرة يكشف عن الأنشطة المقامة حاليا.. وإجراءات احترازية غير مسبوقة بكلية التجارة.. والجامعة: لا تأجيل للامتحانات

محمود علم الدين: تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة .. ولا تأجيل للامتحانات

تجارة القاهرة تكشف عن إجراءات غير مسبوقة بالامتحانات

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة : دورات تدريبية وأنشطة "أونلاين" في مختلف المجالات









تستعد جامعة القاهرة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كلياتها اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة، حيث وضعت الجامعة خطة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المقررة خلال الامتحانات، وتزويد كافة الكليات بالامكانيات الطبية تحسبًا لأي ظروف صحية.





وفي هذا التقرير يعرض "صدى البلد"، إجراءات الجامعة التي تتبعها خلال الامتحانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وكذلك إجراءات العزل عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، وكذلك الأنشطة والدورات التدريبية المقدمة حاليا للطلاب .













قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في مواعيدها والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم 20 من فبراير الجاري .





وأكد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لن يكون هناك تأجيل لها ، لافتًا إلى أن الجامعة قد وضعت خطة بشأن إجراؤها ، وأنه سيكون هناك أكثر من نمط في إقامتها على حسب كل كلية .





وأضاف "علم الدين" أن الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها بكل صرامة ، وإلزام الجميع بها وعدم السماح لأي طالب بدخول مقر الجامعة دون ارتداء الكمامة أو الماسك ، كما أن الدخول يكون من خلال بوابات التعقيم الالكتروني .





وتابع ، أن الجامعة قد أعدت خطة طبية تحسبًا لأي طوارئ ، حيث تم تزويد الكليات بكافة الإمكانيات المتاحة ، والفرق الطبية المتخصصة ، والمؤهلة للتعامل مع أي ظروف طارئة .





وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أنه سيتم عزل أي يشتبه بإصابته ، وإجراء الفحوصات اللازمة عليه وتحويله إلى مستشفى الطلبة إذا لزم الأمر لمعرفة مدى حالته الصحية .





اقرأ أيضا :









من جانبه ، قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أن الكثافة الطلابية في كل لجنة لن تزيد عن 40% مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب، لافتًا إلى التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المقررة، وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم، والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني.





ونوه إلى أنه سيتم عمل مسحات للطلاب داخل اللجان وعزل أي طالب يشتبه بإصابته على الفور، وهناك سيارة إسعاف مجهزة بكل الأجهزة الطبية والأطقم الطبية والتي تقوم بتحويل الطالب المشتبه بإصابته على مستشفى الطلبة.





وأوضح "شحاتة" أنه تم تقسيم الطلاب على خمس فترات، بحيث تنتهي آخر فترة في تمام الساعة السادسة مساء، على أن تكون مدة الامتحان ساعة واحدة.





وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن هناك فرقا متخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعمل التعقيمات يوميا بصفة دورية ومستمرة.





وكان عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أوضح ، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم 21 فبراير الجاري على أن يتم الانتهاء منها يوم 27 من مارس القادم .









وأضاف مؤمن أشرف رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة ، أن هناك العديد من الأنشطة الطلابية ، والمطروحة "أونلاين" من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكليات .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الأنشطة تشمل كافة المجالات ، مثل الأنشطة الثقافية في مجالات الشعر ، والأنشطة الفنية في مجالات التأليف المسرحي والعزف الفردي والغناء الفردي .





وتابع "مؤمن" أنه يوجد أيضا العديد من الأنشطة العلمية مثل أبحاث ومسابقات عن تحقيق مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وفقًا للشروط التي تحددها الجامعة .





وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من الدورات التدريبية على منصة "زووم" لتأهيل الطلاب في مجالات مختلفة ، حيث يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين دوليين ، مثل "مهارات العرض والتقديم" و "إعداد السيرة الذاتية" و "اجتياز المقابلة الشخصية" .





ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إلى أنه هناك دورة تدريبية ستقدمها الجامعة ، قبل انتهاء هذا الفصل الدراسي في مهارات القيادة الفاعلة ، وتسعى الجامعة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الدورات في مختلف المجالات والتخصصات .