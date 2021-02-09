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فن

أحمد الفيشاوي بـ فيديو له مع محمد منير: بنسمع الملك مع الملك نفسه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:05 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان احمد الفيشاوى فيديو له مع الفنان محمد منير وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق الفيشاوى على الفيديو قائلا: "بنسمع الملك مع الملك نفسه We love so much moneer ".

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع "انستجرام".

وضم البوستر النجم احمد الفيشاوي وخالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد وعلق قائلًا "30 مارس".

فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.
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