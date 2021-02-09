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رياضة

عزل كهربا والشحات بسبب اختراق الفقاعة الطبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:38 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
قررت اللجنة الطبية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة عزل الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات لاعبى فريق الأهلى بعد اختراقهما للفقاعة الطبية و مصافحة عدد من الجماهير بعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ الالمانى فى الدور قبل النهائى لمنافسات كأس العالم للأندية .


وخضع الثنائى لمسحة طبية اليوم وفقا للاجراءات المتبعة على أن يخضعا غدا أيضا لمسحة ثانية وباتت فرصة لحاقهما صعبة بمباراة بالميراس البرازيلى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .


ونجحت جهود بعثة النادي الأهلى فى اقناع اللجنة المنظمة بعدم استبعاد الثنائى من البعثة خاصة انه تم تحذير كافة المشاركين فى البطولة بعدم اختراق الفقاعة الطبية طوال مدة المشاركة فى البطولة ولحين موعد المغادرة .


وكان الأهلى قد خسر من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين .
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