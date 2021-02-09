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رياضة

أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: محمد صلاح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:41 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
أكد أندرياس بريمه أسطورة المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي يعد أحد أفضل 5 لاعبين في العالم في وقتنا الحالي.


وقال بريمه في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": "محمد صلاح لاعب مذهل، أتابعه عن قرب منذ كان لاعبًا في بازل السويسري."

وأضاف: "إن سألتني عن موقعه بين الأفضل في العالم، سأضعه بالتأكيد بين أول 5 لاعبين في وقتنا الحالي."

أندرياس بريمه هو أحد أساطير المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ ، لعب في مركز الظهير الأيسر، وارتدى قميص نادي إنتر الإيطالي، ونادي كايزرسلاوترن الألماني، وريال سرقسطة الإسباني، كان أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، وكان الحدث الأبرز في مسيرته هو قيادته للمنتخب الألماني للفوز بكأس العالم 1990 بتسجيله هدف الانتصار أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة النهائي.
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