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سيارات

هل السيارات الكهربائية أكثر أمانا في حالة وقوع حوادث السير.. الخبراء يجيبون

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:02 م
هل السيارات الكهربائية
هل السيارات الكهربائية أكثر أمانا في حالة وقوع حوادث
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اشرف عطية
يتجة مصنعو السيارات خلال الفترة الاخيرة ، إلى التركيز في تصنيع السيارات الكهربائية و استبعاد تصنيع السيارات التي تعمل بالوقود الاحفوري ، بسبب الاضرار التي تعود علي البيئة ، و الغلاف الجوي بالسلب و لأرتفاع اسعار المحروقات ايضا و الكثير من محبي السيارات ، يتسائل عن مدي امان السيارات الكهربائية في الحوادث و هل هي امنه ام اكثر خطورة من البنزين .

الكثير من عشاق السيارات يتساءلون حول مدي امان تعرض السيارات الكهربائية لحوادث، وهل تؤثر الطاقة الكهربائية في حالة التعرض لحادث على السائق والركاب، ففي هذا السياق نعرض عليكم الموضوع التالي.

كشفت نتائج اختبارات الحريق والإطفاء، التي تم تنفيذها بواسطة منظمة الفحص الفني ديكرا بالتعاون مع الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية، أنه حال نشوب حريق بالسيارات الكهربائية فإن المحركات الكهربائية لا تشكل خطورة أكبر من السيارات المجهزة بمحركات الاحتراق الداخلي بسبب استعداد البنزين علي الحريق بنسبة اكبر بكثير من بطاريات السيارات الكهربائية .

وأظهرت الدراسات ان نتائج التصادم في السيارات الكهربائية آمنة مثل الموديلات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، وأنه في حالة التصادم يتم قطع الإمداد بالتيار الكهربائي علي الفور لتلاشي حدوث ماس .

اما الغازات الناتجة عن الحريق بالسيارات الكهربائية تمثل نفس الضرر للغازات الناتجة عن حريق السيارات المجهزة بمحركات الاحتراق الداخلي، بل أن خطر انتشار الحريق أقل في السيارات الكهربائية نظرا لعدم وجود عوامل بترولية مساعدة مثل البنزين و مشتقاتة .

والسيارات الكهربائية مجهزة بخاصية خفض الجهد الكهربائي في أنظمتها في غضون ثوان معدودة إلى معدلات أقل من 60 فولت، بحيث لا يمثل خطورة على السائق والركاب و تصبح امنة و لا يحد فيها ماس كهربائي او حريق .

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