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تعليم

‏"البوابة الإلكترونية" بجامعة طنطا￼ ‏تصل للمرحلة النهائية لحصد "جائزة مصر للتميز الحكومي"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:06 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
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احمد علي
أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، وصول موقع البوابة الإلكترونية بجامعة طنطا للمرحلة النهائية ‏ضمن عمليات التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2020، عن جائزة المواقع الإلكترونية علي مستوي الجامعات والجهات الحكومية.


أكد رئيس جامعة طنطا، أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” الرامية إلي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة دعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

‏أشار المحاسب أحمد رشاد، أمين عام جامعة طنطا، أنه طبقًا للخطاب الوارد اليوم من ‏وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية￼، ‏فقد تقرر منح مكافأة مالية للمراكز الثلاثة الأولى على مستوى جوائز التميز المؤسسي والفردي.

‏أوضح عاطف إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومنسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا ، أنه ‏تم اختيار ‏موقع البوابة الإلكترونية بجامعة طنطا في المرحلة الأولى من التصفيات ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية￼ ‏في تقديم ‏الخدمات الإلكترونية ‏لمنسوبي الجامعة بعد مراجعة ملفات الترشح للجائزة، وبعد ‏زيارة ميدانية لفريق من وزارة التخطيط لجامعة طنطا لعرض ما ورد بالملف من بيانات، تقرر تصعيدها للمرحلة النهائية للتقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي عن جائزة "المواقع الإلكترونية" علي مستوي الجامعات والجهات الحكومية.
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