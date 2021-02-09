ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دخول الغاز الطبيعي بالتصالح في المخالفات وتشطيب الواجهات بسفاجا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:30 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
Advertisements
إبراهيم جادالله
عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع مسئول شركة توصيل الغاز لمدينة سفاجا للوقوف على عملية تنفيذ الخط الرئيسي للمدينة. 

أوضحت المغربي، ان الشركة تعمل الان على حصر المنازل لعمل تعاقدات ووصلات منزلية لجميع منازل سفاجا مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، عقب إنتهاء أعمال توصيل الخط الرئيسي من الغردقة إلي سفاجا. 

وأضافت رئيس المدينة، أن شركة الغاز تعمل على بناء محطة الرفع الرئيسية، تمهيدا للتعاقد مع المواطنين بشكل مباشر. 

وأكدت المغربي، أن الاولوية في التعاقد سوف تكون للمنازل التي دخلت في قانون التصالح وليس عليها مخالفات وفى حالة وجود اى مخالفة لن يتم التعاقد مع تلك العقارات . 

وناشدت رئيس المدينة أهالي سفاجا بالاستعداد لدخول الغاز من خلال دهان الواجهات وتشطيبها والتصالح على المخالفات الموجودة بها حتي لا يتم استثناء تلك المنازل من توصيل الغاز .  

وأشارت المغربي، أنه تجرى متابعة المشروع لتذليل أي عقبات تواجه المشاريع التنموية والخدمية بدائرة المدينة، مؤكدة أن توصيل الغاز للمنازل سوف يحقق وفرة في دعم البوتاجاز، الي جانب توفير وقود نظيف وآمن للمواطنين في كافة مناطق سفاجا.

مؤكدةً أن الشركة سوف تبدأ في استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمناطق علي أن يكون أحد أولويات الخطة اختيار المناطق القريبة من مصادر الغاز لتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة والتي تم تنفيذها سابقًا، والمناطق التي تكتمل بها شروط التركيب. 

ووجهت رئيس المدينة الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وأن تتم مراعاة أقصى معدلات الأمن والسلامة والصحة المهنية، لتجنب أي مخاطر لهذا المشروع، ووضع علامات وإشارات في أماكن التنفيذ لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، لكي يعود المشروع بالنفع والفائدة عليهم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة حالة بناء بدون ترخيص في الكيلو 8 بسفاجا ومصادرة المعدات

رئيس الوزراء: الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المؤهلة

السيطرة على حريق بأحد المطاعم بـ سفاجا

تعيينات وتوصيل الغاز للصعيد.. النواب يحاصرون وزير البترول بـ 3 مطالب

محافظ أسوان: استكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي بالمدن والمراكز

ترشيحاتنا

هاني زاده يطعن على حكم تأييد استبعاد مجلس الزمالك

بعمر جدها.. شابة تتزوج من عجوز يكبرها بـ50 عاما وتؤكد "بنعشق بعض"

اللعيبة مرعوبة.. ضياء السيد يتحدث عن هزيمة الأهلي أمام البايرن

المسحة الشرجية تتم في هذه الحالة.. طبيب بـ قصر العيني يفجر مفاجأة

صدمة في الأهلي.. تضاؤل فرص لحاق ثلاثي الفريق بمباراة بالميراس البرازيلي

الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 100 مركز في التصنيف العالمي للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا