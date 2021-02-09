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ديني

مع سرعة الصرف.. شيخ الأزهر يوافق على منح ومكافآت شهرية للمعلمين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:23 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أعلن المجلس الأعلى للأزهر، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على زيادة بدل المعلم ومنح حافز شهري إضافي، ومنح حافز شهري لشاغلي شيخ معهد ووكيل معهد نظير إدارة المعهد بواقع 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.

كما أعلن الأعلى للأزهر، عن موافقة شيخ الأزهر على منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل تستحق شهريا لكافة العاملين.

ونص قرار شيخ الأزهر، على صرف بدل المعلم خصما على بند (4) نوع (45) ، وحوافز شيوخ ووكلاء المعاهد خصما على بند (3) نوع (4) حوافز المعلمين بالكادر العام، ومكافأة الامتحانات خصما على بند (3) نوع (14) مكافأة امتحانات، وحافز الأداء الإضافي خصما على بند (3) نوع (23) حافز الأداء للمعلمين.

ووجه شيخ الأزهر بسرعة موافاة الإدارة العامة للموازنة بالمبالغ المطلوبة والمترتبة على تنفيذ قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حتى يتسنى الإرتباط بها على أن يتم الصرف فورا.

يذكر أن حوافز شيوخ ووكلاء المعاهد يتم خصمها على بند (3) نوع (31) حافز الإدارة المدرسية، المستحدث بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي الحالي 2020-2021 مع التأكيد على سرعة إجراءات الصرف فورا وعدم التأخير.
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