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سفير مصر بكندا: جائحة كورونا تسببت في فقدان 220 ألف فرصة عمل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:46 م
السفير أحمد ابو زيد
السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا
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عادل نصار
أكد السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن السفارة حريصة على إظهار التحولات الاقتصادية والسياسية في مصر، مضيفا أن هذا الأمر شعر به الكنديون.

وتابع أبو زيد، في حوار عبر زوم، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التحولات في قضية حقوق الإنسان في مصر أمرا في غاية الأهمية لكندا، مؤكدا أن مصر تسير للأفضل في مجالات عدة وفي مقدمتها حقوق الإنسان.

وأكمل أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار وبالفعل دولة كندا تذهب للاستثمار في مصر وفي مجالات عدة ومنها التنقيب عن الذهب.
 وأضاف أبو زيد، في حوار عبر زوم، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار رغم كورونا العالمية، مشيرا إلى أن هناك زيادة في التبادل التجاري بين مصر وكندا.

وتابع السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن كندا دولة متقدمة في التعليم وتطرح فرص للطلبة المصريين جيدة وليس التعليم فيها مكلفا بشكل كبير مثل أمريكا أوروبا.

وفي السياق نفسه اشار إلى أن مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا لكندا في عام 2019-2020.

وتابع أن جائحة كورونا تسببت في فقدان 220 ألف فرصة عمل في كندا.

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