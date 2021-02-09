بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق كورنيش النيل في دمياط ..شاهد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه جارٍ تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك لرفع كفاءة هذه المنطقة الحيوية.

وأوضحت أنه يتم تركيب بلدورات وبلاطات بالجزيرة الوسطى وممشى الكورنيش، فضلًا عن عمليات إنشاء قواعد خرسانية للوحات الإعلانية وكذا الكابلات الكهربائية الخاصة باعمدة الإنارة الديكورية للممشى والجزيرة، وكذلك الأعمال الخاصة بإنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار إذ جارى ربط غرفة صرف الأمطار بغرفة الترسيب.





وأكدت "منال"، الإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بالمرحلة الأولى من مشروع التطوير طبقًا للجدول الزمنى المحدد ووفقًا للمعايير الفنية و الهندسية.





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