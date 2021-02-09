فخرا للعرب.. العاهل البحريني يبعث برقيات تهنئة لقادة الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مهنئًا إياه فيها بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول الى كوكب المريخ.





ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أشاد الملك حمد بهذا الإنجاز العلمي التاريخي البارز الذي يؤكد على المكانة العالمية الرفيعة لدولة الإمارات وريادتها في مجال علوم واستكشاف الفضاء، مثنيًا على جهود الكوادر العلمية الإماراتية في إنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يعد فخرًا للإمارات والأمتين العربية والاسلامية ويسهم في خدمة البشرية جمعاء.





وأعرب عن تمنياته للإمارات وشعبها الشقيق بدوام الرفعة والرخاء والتقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في كافة المجالات.





كما بعث الملك حمد بن عيسى، برقيات تهنئة إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ل نهيان، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة وصول مسبار الأمل الى كوكب المريخ.





وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي الرائد الذي يعد محطة مهمة في مسيرة الإنجازات العلمية والحضارية لدولة الإمارات، وبما يمثله من مصدر فخر واعتزاز كبير للعالمين العربي والإسلامي، وبما يسهم أيضا في خدمة الإنسانية كافة.





وكانت الإمارات، أعلنت اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.





وعلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الأمر، مؤكدًا نجاح مهمة مسبار الأمل بوصوله إلى مدار المريخ بنجاح.





وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تمت المهمة بنجاح.. Mission Accomplished.. #العرب_إلى_المريخ".





ويعتبر المسبار المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث انطلق في يوليو 2020، وسط ترقب عربي وعالمي للوصول.





وانطلق المسبار بسرعة 121,000 كم/س، حيث كان عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س للدخول إلى المريخ.