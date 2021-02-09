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رياضة

دينيلسون: بالميراس يواجه خطر الخسارة أمام الأهلي في مونديال الأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:37 م
الأهلي وبايرن ميونخ
الأهلي وبايرن ميونخ
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محمد رشاد
قال البرازيلي دينيلسون لاعب منتخب البرازيل السابق، إن مواجهة نادي بالميراس ضد الأهلي ستكون صعبة خاصة بعد ما أظهره الفريق المصري من شخصية خلال لقاء بايرن ميونخ الألماني.

وأشار "دينيلسون"، في تصريحات متلفزة على قناة "تي في باند"، إلى أن بالميراس يواجه خطر الخسارة أمام الأهلي إذا تكرر نفس الأداء الذي قدمه ممثل أمريكا الجنوبية في لقائه الماضي ضد تيجريس أونال المكسيكي.

وأضاف الدولي البرازيلي السابق "المباراة ضد الأهلي ستكون صعبة، عندما لعبوا أمام بايرن أظهروا أن لديهم شخصية، أظن أن مواجهتهم ضد بالميراس ستكون مشوقة".

وأكد "إذا لعب بالميراس بنفس الشكل الذي ظهر به ضد تيجريس فإن الوضع سيكون خطيرًا ومن الوارد أن يخسر أمام الأهلي".

واختتم "الجماهير تعلم أن بالميراس لا يلعب بشكل جيد، ولكن اللاعبون عليهم الإجابة على ذلك سريعًا لأنهم سيخوضون نهائي كأس البرازيل قريبًا".

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