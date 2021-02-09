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إنجاز للإنسانية.. مستشار وكالة الفضاء الروسية: مسبار الأمل تم إنجازه بأيادٍ إماراتية ومشاركة عالمية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:50 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن مسبار الأمل الإماراتي تم إنجازه بأيدٍ إماراتية ومشاركة عالمية، مضيفا أنه إنجاز للإنسانية كلها، ولديه معايير جودة وأمان عالية.

وأضاف "الشافعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسبار الأمل يستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم.

وتابع مستشار وكالة الفضاء الروسية، أن هناك دراسات علمية أكدت أن المياه تحولت لكتل جليدية على سطح المريخ، مستدركا أن المسبار اخترق الطبقات العليا للغلاف الجوي، وهذا دليل على نجاحه.

وأكمل أنه تم اكتشاف كميات جليدية كبيرة على كوكب المريخ، لافتا إلى أن مهمة المسبار الرئيسية دراسة التغيرات على كوكب المريخ.

وفي السياق، قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد والشيخ مجمد بن راشد، بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ.

وأضاف موسى، "مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل لمداره في كوكب المريخ".

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تصل لهذا الانجاز الكبير، مشيرا إلى أن هذا المسبار يكشف ما يحدث في هذا الكوكب الأحمر .

وتابع موسى، انه انجاز عربي كبير جدا والامارات خامس دولة في العالم تصل لهذا الأنجاز.

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