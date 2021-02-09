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محافظات

غلق وتشميع 3 معامل طبية لإدارتها "بدون ترخيص" في حملة للعلاج الحر بمركز الفشن جنوب بني سويف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:33 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحربقيادة الدكتور بسام رونز،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الفشن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

  حيث قامت الحملة بالمرور علي 60 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن غلق وتشميع 3 معامل طبية غير مرخصة،واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد،وقد شارك في الحملة كل من: الدكتور عبدالله الدكش ، والدكتور رجب فتح الباب.
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