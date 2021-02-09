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تكنولوجيا

تعرف على تفاصيل رصد إيلون ماسك 100 مليون دولار لهذه الفكرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:01 م
تعرف على تفاصيل رصد
تعرف على تفاصيل رصد إيلون ماسك 100 مليون دولار لهذه الفكرة
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ندى على
بعد إثارته الجدل بدعم عدد من التطبيقات والخدمات الأمر الذى أدى إلى إحداث اضطراب كبير فى البورصة الأمريكية، أعلن رجل الأعمال Elon Musk إيلون ماسك عن مسابقة قيمتها 100 مليون دولار للمساهمة فى تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 
وبحسب موقع AppleInsider فإن مؤسسة XPrize التابعة لإيلون ماسك تعهدت بتقديم مبلغ 100 مليون دولار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي على مدار 4 سنوات. 


وقالت المؤسسة في منشور لها عن المنافسة أمس إنه من المتوقع أن يقدم المتسابقون طرقا لسحب ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي أو المحيطات وتقليل ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم بطريقة غير ضارة بالبيئة. 

ومن ضمن اشتراطات الفوز يجب أن يظهر المتقدمون أنهم يستطيعون توسيع نطاق أفكارهم إلى مستويات جيجا طن لإزالة ثاني أكسيد الكربون، ولم تقدم المؤسسة تفاصيلا دقيقة حول كيفية الحكم على المتسابقين. 

ومن المتوقع أن يتم تقييم المتقدمين وفقًا لمعايير مختلفة ، بما في ذلك كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها ، وتحليل دورة الحياة لعملية الإزالة ، وكفاءة الطاقة ، والبصمة الأرضية ، وقدرات العزل". المصادرة مصطلح آخر للقبض والتخزين. 

ولن يحصل الفائز على 100 مليون دولار كاملة، ولكن بعد فترة تحكيم مدتها 18 شهرًا ، سيتم منح أفضل 15 متقدمًا 1 مليون دولار لكل منهم لتقديم  عروض توضيحية على نطاق واسع، من بين هؤلاء الـ 15 ، سيحصل الفائز الكبير على 50 مليون دولار ، وسيحصل الوصيف على 20 مليون دولار ، والمركز الثالث سيحصل على 10 ملايين دولار.  

وسيتم توزيع مبلغ 5 ملايين دولار كمنح دراسية بقيمة 200 ألف  دولار لفرق الطلاب، لا تقتصر المنافسة على التكنولوجيا فقط ، حيث من الممكن تقديم أي محلول سالب للكربون على سبيل المثال  يعتمد على الطبيعة ، أو يلتقط الهواء مباشرة ، أو المحيطات ، أو التمعدن ، أو أي شيء آخر يعزل ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم،حيث تعتبر زراعة الغابات مثالًا على مشروع طبيعي لاحتجاز الكربون.

وستفتتح المسابقة رسميًا في 22 أبريل ، عندما ستصدر المؤسسة بعض الإرشادات الأكثر تحديدًا للمتقدمين.



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