محافظ الشرقية: تم اختيار مركز الحسينية لتطوير 41 قرية و740 تابعا لهم من النجوع .. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تم اختيار مركز الحسينية ليكون ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري حيث أنه يمثل نسبة 30 % من إجمالي مساحة الشرقية المبادرة ستشمل 41 قرية بالتوابع الخاصة بهم وتصل إلى 740 تابع . قرىأنهإجماليالمبادرةإلى





وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" المذاع علي قناه " الحياه " ، المبادرة ستشمل تطوير جميع القطاعات من ابنية تعليمية وري و صحة وشباب والرياضة والوحدات البيطرية ومشروعات الغاز والكهرباء والإنارة ورصف الطرق والصرف الصحي بالإضافة الي تطوير وحدات اجتماعية .





واوضح محافظ الشرقية ، مصر تتحرك بشكل جيد في جميع الاتجاهات والمبادرات ومنهم مبادرة حياة كريمة ومبادرة تبطين الترع المصرية مؤكدا ان مرحلة تبطين الترع في محافظة الشرقية تتكلف في المرحلة الأولي مليار و400 مليون . تتكلفالأولي



