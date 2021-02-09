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أخبار العالم

أول الغيث بعد قرارات بايدن .. تدريب مشترك بين أمريكا والسعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:53 م
تدريب مشترك بين أمريكا
تدريب مشترك بين أمريكا والسعودية
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قسم الخارجي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية،  إطلاق تدريب مشترك مع القوات الجوية السعودية لمكافحة الطائرات المسيرة، وذلك بعدما أكد الرئيس جو بايدن دعمه لأمن المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، عن تدريب مشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية وقوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) لمكافحة "الطائرات بدون طيار".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، أعلن اليوم الثلاثاء التزام الولايات المتحدة بأمن  السعودية.
 
وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنواصل بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن دبلوماسيا". 

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة جماعة الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة أبلغت الكونجرس نيتها إعادة النظر في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، لكنه استدرك قائلًا: "واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن".

وأكد برايس أن واشنطن ستواصل دعم السعودية في ظل استمرار الهجمات التي تستهدفها من قبل الحوثيين الذين يرتكبون أنشطة خبيثة.
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