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توك شو

برلماني: سعر الملصق الإلكتروني لتطوير النقل الذكي .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:53 م
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني
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إبراهيم القادري
قال النائب عمرو يونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن تعديلات قانون المرور تم عرضها على مجلس النواب وتمت الموافقة عليها اليوم وهو يصب في مصلحة المواطن مؤكدا ان الملصق الإلكتروني هو الاساس في تطبيق منظومة النقل الذكي .

وأضاف عمرو يونس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى" ، سعر الملصق الذكي الذي سيتم تركيبه في منظومة المرور الجديدة لن يقل عن 75 جنيه  ولا يتجاوز 300 جنية .

وتابع عمرو يونس ، قمنا بوضع حد أقصى للملصق الذكي حتى نمنع الزيادات العشوائية لحماية المواطن وتم مراعاة المواطن من دفع الزيادات السنوية وهذا يكلف الحكومة مبلغ ضخم وهذا لخدمة المواطن بالاضافة الى انه هناك عقوبات رادعة لمن يخالف تركيب الملصق الالكتروني ويتم تحذيرة قبل اتخاذ الاجراءات القانونية ضده  .

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