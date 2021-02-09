إنچي علي تستضيف الفنان أحمد الفيشاوي في "أسرار النجوم"

تستضيف الإعلامية إنچي علي الفنان أحمد الفيشاوى فى برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 يوم الخميس الساعة الثامنة مساء.









وسوف تذاع أغنية نمبر 2 خلال استضافة الفيشاوى فى البرنامج، وأهم اعمال الفنان احمد الفيشاوى في بدايته عندما شارك بعدة أعمال وهو طفل.









وكان أول ظهور له كطفل مع والده الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم (المرشد) عام 1989 وهو في عمر التاسعة، ولكنه بدأ مشواره التمثيلي فعليًا عام 2000 في مسلسل (وجه القمر) مع الفنانة (فاتن حمامة)، وفي عام 2001 شارك في مسلسل (حديث الصباح والمساء) عن قصة الكاتب (نجيب محفوظ).







