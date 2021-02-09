عادل الغضبان: أكثر من 5267 وحدة سكنية جاهزة في بورسعيد للتسليم

زف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشرى سارة للشباب مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي. الإسكان





وقال الغضبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 5267 وحدة سكنية جاهزة في بورسعيد للتسليم، مضيفا أن الوحدات في موقع متميز وعلى مستوى جيد.





وأضاف محافظ بورسعيد، من المقرر بدء تسليم المشروع منتصف العام الحالي.





فيما افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير محطة صرف صحي الياقوت والمرجان بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة وسيناء والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.





وقال اللواء عادل الغضبان، إن أعمال تطوير محطة صرف صحي الياقوت والمرجان تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة؛ للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بجميع أحياء المحافظة لاستيعاب المشروعات التي تنفذها المحافظة في كافة المجالات وللقضاء على مشكلات الصرف الصحي بالمحافظة.





وأكد أنه توجد تجديدات كاملة للطلمبات ولوحات الكهرباء والمواتير وأعمدة الكردان والأوناش على درجة كبيرة من الكفاءة.





وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن محطة صرف صحي الياقوت والمرجان تعمل على خدمة القرى السياحية وشاطئ بورفواد ومعسكر الجيش ومركز تدريب الهيئة، وتعمل بطاقة استيعابية٨٥٠٠م٣ طاقة تصميمية، و٣٥٠٠م٣ طاقة استيعابية يوم، وتمثل إحدى محطات الصرف الكبرى التي تستوعب العديد من المشروعات والأماكن الهامة ببورفؤاد.





وأضاف أن أعمال التطوير استغرقت حوالي ٦ أشهر، وتم الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمحطة ضمن المحدد الزمني المقرر لاأعمال التطوير بمحطة الياقوت والمرجان لتنهي أي مشكلات قد تظهر بالصرف الصحى بالمنطقة مجددًا.















