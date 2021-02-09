ألقى خطابًا ملتويًا .. تصرف غريب من محامي ترامب في محاكمة العزل

لقي الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه بروس كاستور، المحامي الذي يترأس فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاكمة العزل، انتقادات من جانب محامي ترامب أنفسهم.





وأدان كاستور في بداية خطابه أعمال الشغب بمبنى الكابيتول، ووصفها بأنها مثيرة للاشمئزاز، ولكن اللافت في الأمر هو أنه امتدح أعضاء مجلس الشيوخ ووصفهم بأنهم "أشخاص غير عاديين"، وفقًا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.





وأضاف: "لن تسمعوا أي عضو في الفريق الذي يمثل الرئيس السابق ترامب يقول أي شيء عن ذلك، ولكني أدين بأقوى بأقوى طريقة ممكن العنف الذي جرى بمبنى الكابيتول على يد مثيري الشغب".





وفي بيان وصفتها المجلة بـ "الملتوي" أنكر كاستور مسؤولية ترامب حول أعمال الشغب في مبنى الكونجرس، قائلًا إن الرئيس لديه الحق في حرية التعبير.





وأضاف: "إذا أدان مجلس الشيوخ ترامب فإن بوابات أخرى سيتم افتتاحها".





ووصف كاستور المحاكمة بأنها هجوم على الدستور، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ هو وحده القادر على وقف الاقتتال السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.





ووفقًا لـ "بوليتيكو" فقد أمضى كاستور وقتًا طويلًا في امتداح أعضاء مجلس الشيوخ، وأخص بالمدح السيناتور بات تومي، وبوب كيسي من ولاية بنسلفانيا، وقدم مدحًا متواضعًا لمديري المحاكمة قائلًا "إنهم قدموا عرضًا رائعًا" ووصفهم بـ "الزملاء الأذكياء".





من جانبه، انتقد المحامي بفريق الدفاع عن ترامب، ألان ديرشوفيتز، بيان كاستور قائلًا: "ليس لدي أي فكرة عما يفعله".





وتابع: "ربما يعرف أعضاء مجلس الشيوخ أفضل مني، ربما يريدون أن يُقال لهم كم هم عظماء.. ولكن هذا ليس نوع الجدال الذي كنت سأقدمه".