الفقي: مصر لها دور رئيسي تجاه القضية الفلسطينية ..فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر تشعر بأن هناك التزاما تاريخيا وقوميا تجاه القضية الفلسطينية تنفرد به عن بقية الدول، كما تشعر بأن تلك القضية هى قضية مصرية وليست عربية.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر شديدة الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية مهما كانت الأحداث، مشيرا إلى أن عدم التطبيع مع إسرائيل يعود إلى وجود التزام شعبي تجاه القضية الفلسطينية.





وتابع المحلل السياسي، أن مصر لها دور أبوي تجاه القضية الفلسطينية وليست لها أهداف سوى رفع الأعباء من على الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر وظفت كل علاقاتها بالعالم وعلاقاتها مع إسرائيل نفسها لخدمة القضية الفلسطينية.





واستطرد " نحن مع السلام والتطبيع مع إسرائيل إذا كان هناك احترام للثوابت الفلسطينية"، مؤكدا أن الظروف الإقليمية تغيرت تماما الآن، ونحن أمام إدارة أمريكية جديدة.