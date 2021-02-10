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طالب إيفواري بالأزهر: المناهج تتسم بالوسطية ولا تعرف التطرف.. وإكرام الضيوف أبرز عادات المصريين.. وسننشر صحيح الإسلام في بلادنا.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:30 ص
طالب إيفواري يتحدث
طالب إيفواري يتحدث لصدى البلد
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محمد شحتة عدسة: إيهاب عيد
  • كوناتي لوسيني طالب إيفواري يدرس بالأزهر يتحدث لـ "صدى البلد":
  • مناهج الأزهر تتسم بالوسطية ولا تعرف التطرف
  • نعيش مع المصريين ونحب طعامهم 
  • إكرام الضيوف أبرز عادات المصريين
  • منظمة خريجي الأزهر أفادت الكثير من الوافدين
  • سنحرص على نشر صحيح الإسلام ووسطيته عند العودة


يحتضن الأزهر الشريف، الآلاف من الطلاب الوافدين، كل عام للدراسة بجامعته ومعاهده، ويسلط موقع "صدى البلد"، الضوء على عدد من الطلاب الوافدين للحديث معهم عن حياتهم في مصر وكيفية الالتحاق بالدراسة في الأزهر.

وفي هذا الإطار، حاور "صدى البلد"، الطالب كوناتي لوسيني، رئيس اتحاد طلاب كوت ديفوار سابقا في جامعة الأزهر، وعضو في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ويدرس الماجستير في الفقه العام بكلية الشريعة والقانون.

إلى نص الحوار..

بداية.. كيف التحقت بالأزهر؟
يتحدث الطالب كوناتي، عن نفسه فيقول "تخرجت في مدرسة دار الحديث من كوت ديفوار، وتقدمت للالتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف ودخلت اختبار الالتحاق وكنت ممن وفقهم الله للنجاح في هذا الاختبار".

ويتابع: "التحقت بالأزهر الشريف منذ 2006 ودرست على منحة الأزهر، وسكنت في مدينة البعوث الإسلامية، والتحقت بمعهد البعوث الإسلامية "الدراسات الخاصة" وحصلت على الشهادة الإعدادية ثم الشهادة الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية، وتخرجت فيه، ثم التحقت بكلية التربية لعمل الدبلوم العام لتدريب المعلمين".

كيف تعيش يومك في مصر؟
ذكر كوناتي لوسيني، أنه يعيش هنا بين المصريين ويحب طعامهم، قائلا "نعيش كمصريين هنا في الأزهر الشريف ونأكل من أكلهم حتى صرنا نحب كل الأكلات المصرية، فأنا أحب الملوخية والباذنجان والأرز باللبن وكثير من الأكلات المصرية".

ما أبرز العادات التي تلفت نظرك؟
تحدث الطالب الوافد، عن أبرز العادات التي لفتت نظره هنا في مصر، منوها بأنها تكمن في إكرام الضيوف، فالله قال عنها في كتابه العزيز "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" فمن دخل مصر فهو آمن في أكله وشربه وجسده.

ما رأيك في المناهج الأزهرية؟
أكد الطالب الإيفواري، كوناتي لوسيني، أن المناهج الأزهرية تتصف وتتميز بالوسطية والاعتدال، وتستطيع أن تقف أمام كل الأفكار المتطرفة في العالم، فمنهج الأزهر يدعو للتعايش ويتشارك مع الجميع.

وأضاف "لوسيني"، في حواره لـ"صدى البلد"، أن الأزهر لا يعرف التشدد في فكره، فهو معروف بعدم الانسياق وراء حملات التكفير والتفجير، فالقاعدة المشهورة فيه "لا إفراط ولا تفريط".

وتابع: الأزهر يعلمنا دائمًا في الدراسة الوسطية والاعتدال في كل شيء، وألا ننساق وراء الحملات المُضللة التي تستهدف استقطاب الشباب.
 
ماذا استفدت من دورات منظمة خريجي الأزهر؟
أوضح، أن منظمة خريجي الأزهر نظمت للطلاب الوافدين العديد من الدورات واستفاد منها الكثير، مشيدًا بدور فروع منظمة خريجي الأزهر في كل ربوع العالم ومنها فرعها في كوت ديفوار، منوها بأنها تقدم العديد من الدورات وتعقدها حاليا عبر الأون لاين، وتفيد كثيرًا من طلاب العلم وتؤهلهم لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وتابع: سنقدم بإذن الله ما استفدنا منه خلال دراستنا في الأزهر الشريف، فنحن نتعلم العلم لننقله إلى غيرنا ونفيد به البشرية، فسنحرص على نشر صحيح الإسلام ووسطيته ونؤكد على أن الإسلام لا يعترف بالمتطرفين وليس فيه إرهاب أو تطرف أو تشدد في الفكر، وسنعود إلى بلادنا سفراء للأزهر الشريف ونصحح الصورة عن الإسلام وعن الأزهر وعن مصر الحبيبة.

ماذا يحتاج إليه الطلاب الوافدون؟
أكد أن الطلاب الوافدين في حاجة إلى المزيد من المؤتمرات؛ ليستفيدوا ويتعلموا منها التعليم الحقيقي في شتى العلوم.
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