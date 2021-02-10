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مصر لسه بخير.. أسقف يتزعم حلمة تبرعات لبناء مسجد في قنا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:32 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الأنبا تكلا، اسقف دشنا، إنه من مواليد شبرا مصر، المشهورة بالوحدة بين المسلمين والمسيحيين، لذا ليس غريبًا أن يشارك في بناء أحد المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المحبة والسلام بين المصريين في كل مكان وفي السراء والضراء سواء، مرددا: " مصر حلوة ولسه بخير".

وتابع:" أنا واحد مصري بحب بلدي زي كل المصريين.. ويارب احفظ مصر".

وقدًّم وفد كنسي من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس في قنا- بتوجيهات من الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها- مساهمة عينية، للقائمين على بناء مسجد النعماني بمدينة دشنا.

وتكون الوفد من 3 من الآباء و القساوسة، برئاسة القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، وسط ترحاب من الأهالى المتواجدين بجوار المسجد.

واستقبل القائمون على بناء المسجد، الوفد الكنسي بالترحاب، مؤكدين أن تجاور المسجد مع كاتدرائية مار جرجس،  رسالة محبة وسلام.

و أشار القائمون على بناء المسجد، إلى أن المسجد يبنى بالجهود الذاتية من الأهالى على مساحة 200 متر.

وأكد القائمون على بناء المسجد،  اعتزازهم بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، التي تميز أبناء دشنا، و أن المساهمة من جانب الكنيسة تؤكد روح المحبة والتسامح و أن أبناء مصر سيظلون يدًا واحدة ورمزا للتسامح و ستظل مصر نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.
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