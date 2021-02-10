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فن

لاميتا فرنجية تستعرض قوامها الرشيق بهذه الإطلالة.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:57 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «أنستجرام».


ظهرت لاميتا ظهرت في الفيديو وهي تستعرض قوامها الرشيق مرتدية بدي كت مكشوف وبنطلون جلد اسود وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.


أما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


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