في ذكرى ميلاد نعيمة وصفي.. تعرف على علاقتها بزوجها

يحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة وصفي فقد ولدت بأسيوط في مثل هذا اليوم من عام 1923 حيث قدمت العديد من الاعمال الفنية الناجحة.





تزوجت وصفي برائد الصحافة المصرية عبد الحميد سرايا وهو اول من اسس القسم الخارجي بجريدة الاهرام.



