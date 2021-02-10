قبل 41 يومًا من الانتخابات.. الليكود والصهيونية الدينية يوقعان اتفاقية فائض الأصوات

وقع الليكود وحزب "الصهيونية الدينية" اتفاق فائض صباح اليوم الأربعاء قبل 41 يوما من الانتخابات.





وأعلن الحزب الصهيوني الديني، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش ، والذي يضم أيضًا "إيتامار بن جابير"، اليوم الأربعاء أنه وقع اتفاقًا فائضًا مع الليكود لانتخابات الكنيست الـ 24.





و"فائض الأصوات" هو اتفاق يجرى توقيعه بين حزبين قبل الانتخابات، وينص على حصول قائمة الحزب التي لديها فائض أصوات أكثر من الأخرى على فائض أصوات الحزبين، ما يعزز فرص حصولها على مقعد إضافي بعد انتهاء المرحلة الأولى من توزيع المقاعد في البرلمان.





والحصول على مقعد واحد بالكنيست (يضم 120 مقعدا)، يتطلب الحصول على 37 ألفا و897 صوتا. وتشترط "فائض الأصوات" اجتياز الحزبين نسبة الحسم البالغة 3.25% من إجمالي أصوات الناخبين.





وقال بيان صادر عن حزب سموتريتش وبن جابير: "لقد أصرت الصهيونية الدينية على أن يلتزم نتنياهو باتفاق مع حكومة يمينية تشمل مبادئها الحفاظ على إسرائيل ، وتعزيز الهوية اليهودية للدولة وتعزيز اقتصاد إسرائيل.





الأربعاء الماضي ، قبيل إغلاق القوائم ، تم التوقيع على اتفاق في الكتلة اليمينية بين رئيس حزب الصهيونية الدينية برىاسة بتسلئيل سموتريتش ، ورئيس "عوتسما يهوديت"برئاسة إيتامار بن جفير ، اللذين سيخوضان معًا قائمة واحدة في انتخابات الكنيست الـ 24.