تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل صينية اللحم بالبطاطا الحلوة أفضل من المطاعم وبشكل مغذٍ ومفيد للصحة.
مقادير صينية اللحم بالبطاطا الحلوة
نصف كيلو لحم مفروم
1 كوب ذرة
1 كوب بسلة مجمدة
1 كوب جزر
ملح وفلفل جوزة الطيب
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
نصف كيلو بطاطا حلوة شرائح مشوية
للوجه
بشاميل
2 كوب جبن شيدر مبشور
للتقديم
أرز مطهو
طريقة تحضير صينية اللحم بالبطاطا الحلوة
* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف اللحم.
* تضاف البسلة والجزر والذرة والتوابل وتترك حتى تمام التسوية.
* يضاف البشاميل ثم الجبن الشيدر على الوجه.
* يزج القالب بالفرن على درجة حرارة 200 حتى احمرار الوجه.
* يقدم مع الأرز بالهنا.