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مرأة

طريقة عمل صينية اللحم بالبطاطا الحلوة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:00 م
تقدم الشيف غادة التلي
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل صينية اللحم بالبطاطا الحلوة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل صينية اللحم بالبطاطا الحلوة أفضل من المطاعم وبشكل مغذٍ ومفيد للصحة.


مقادير صينية اللحم بالبطاطا الحلوة

نصف كيلو لحم مفروم
1 كوب ذرة
1 كوب بسلة مجمدة
1 كوب جزر
ملح وفلفل جوزة الطيب
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
نصف كيلو بطاطا حلوة  شرائح مشوية
للوجه
بشاميل
2 كوب جبن شيدر مبشور
للتقديم
أرز مطهو


طريقة تحضير صينية اللحم بالبطاطا الحلوة

* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف اللحم.

* تضاف البسلة والجزر والذرة والتوابل وتترك حتى تمام التسوية.

* يضاف البشاميل ثم الجبن الشيدر على الوجه.

* يزج القالب بالفرن على درجة حرارة 200 حتى احمرار الوجه.

* يقدم مع الأرز بالهنا.

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