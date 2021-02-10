كورونا يتوحش في العالم.. قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء

لا يزال ضحايا فيروس كورونا يزدادون حول العالم، حيث وصلت الوفيات جراء "كوفيد-19"، إلى أكثر من مليونين و340 ألف حالة وفاة.





وحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الوباء، 106 ملايين و688 ألف إصابة.





وتعد الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا من حيث الإصابات والوفيات، حيث تجاوزت الوفيات حتى الآن 468 ألف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها حتى الآن حوالي 27.2 مليون.





وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، جاءت البرازيل التي سجلت نحو 234 ألف شخص، وسجلت 9.6 مليون إصابة، تليها المكسيك بحصيلة وفيات تجاوزت 168 ألف حالة، فيما بلغ فيها عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء مليون و947 ألفا.





وتحتل الهند المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 155 ألف حالة وفاة، فيما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات وسجلت حتى الآن نحو 11 مليون إصابة.





وفي بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا، حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 114 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 4 ملايين إصابة. تليها إيطاليا التي تجاوز عدد الوفيات فيها 92 ألف حالة، وسجلت حتى الآن مليونين و655 ألف إصابة بالفيروس.





وتحتل فرنسا المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت أكثر من 82 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 3 ملايين و419 ألفا حتى الآن.





وفي روسيا حصد وباء كورونا أرواح 77598 شخصا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 4 ملايين.





وفي إسبانيا تجاوزت حصيلة الوفيات 63 ألفا، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين فيها 3 ملايين، تليها ألمانيا التي سجلت أكثر من 62 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.3 مليون إصابة حتى الآن.