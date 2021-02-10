افتتاح وحدة العناية المركزة لبنك الشفاء بمستشفى أسوان الجامعي





ويأتي تعاون بنك الشفاء المصري مع مستشفى أسوان الجامعي في إطار خطة بنك الشفاء المصري لتجهيز ودعم أقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية والجامعية داخل المحافظات الأكثر احتياجًا خاصة محافظات الصعيد بهدف تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى. وتضم وحدة العناية المركزة، التي جهزها بنك الشفاء المصري فى وقت قياسى وتخدم أهالى محافظة أسوان البالغ تعداد سكانها 1,5 مليون نسمه ، ومكونة من أجهزة اساسية لكل سرير (أجهزة تنفس اصطناعي، شاشات لمتابعة المرضى، أجهزة مضخة المحاليل، أجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 10 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والتمرض بكافة اوضاع العناية بالمريض) بالاضافة الى أجهزة معاونة اخرى ( أجهزة شفط كهربائية، جهاز صدمات القلب، رسم قلب ومراتب هوائية ).





وخلال افتتاح وحدة العناية المركزة أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى لبنك الشفاء المصرى في الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفيات أسوان الجامعية مما سيساهم في رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى ، مؤكدًا على أن هناك دور حيوى لمستشفي أسوان الجامعى لإستقبال المرضى في ظل توظيف معظم المستشفيات المركزية والنوعية كعزل لمرضى كورونا كوفيد 19 ، كما أننا نسابق الزمن لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة أجمالية 12،3 مليار جنيه ضمن الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من بين محافظات المرحلة الأولى.





ومن جانبه قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، إن بنك الشفاء المصري يعمل منذ عشر سنوات على توفير منظومة للرعاية الصحية المجانية للمواطنين غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج من أفراد المجتمع المصري من خلال خبراتنا في مجال العمل الخيري والصحي، وشراكاتنا القوية والدائمة مع الكيانات المعنية بتقديم الخدمة الصحية من المستشفيات الحكومية والجامعية.





وأضاف "الشهدى" وحدة العناية المركزة مكون أساسي في أي مستشفى، وهي ما نطلق عليه وحدة "إنقاذ الحياة للمرضى"، وخلال السنوات الماضية تولى بنك الشفاء المصري دعم عدة وحدات للعناية المركزة بأجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المساعدة لتكون بذلك وحدة العناية المركزة الرابعة داخل مستشفى أسوان الجامعي.





ويعد بنك الشفاء المصري واحدا من أهم المؤسسات الأهلية الرائدة في تحفيز طاقات الخير، وتوفير العلاج للفئات غير القادرة من خلال عدد من البرامج منها تطوير المستشفيات حيث تم دعم 65 مستشفى جامعى وحكومي ومستوصف خيرى من خلال تزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والادوية والمستلزمات الطبية منهم 27 مستشفى جامعي بأجمالى قيمة تبرعات وصلت 54 مليون جنيه ، والقوافل الطبية لتوفير الاحتياجات الطبية للمناطق الأكثر فقرا وهي القوافل التي وصل عددها حتى الآن إلى 164 قافلة، كذلك التكفل بإجراء ما يزيد عن 11 ألف جراحة لغير القادرين ، وأكثر من 8000 جراحة عيون، فضلا عن خدمات صرف الروشتات وإجراء الأشعة والتحاليل لغير القادرين.

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي والتي جهزها بالكامل بنك الشفاء المصري، وذلك بحضور والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى أسوان الجامعي، والدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري.