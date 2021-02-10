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أخبار العالم

مراوغة جديدة.. أردوغان يستجدي المعارضة للمشاركة في إعداد الدستور الجديد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:28 م
اردوغان يستجدي المعارضة
اردوغان يستجدي المعارضة للمشاركة في إعداد الدستور الجديد
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قسم الخارجي
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، كافة الأحزاب إلى المشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال اردوغان، خلال كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، إن مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورًا جديدًا.

وزعم الرئيس التركي أن "أنقرة ترغب في صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية ونأمل أن ننال شرف إعداد أول دستور مدني في الجمهورية التركية"؛ على حد قوله.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي،  رفضه دعوات المعارضة بشأن الدستور الجديد، مؤكدا أنه سيبنى على نظام الحكم الرئاسي.

وكان أردوغان قد اعلن أن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مصدر مشاكل تركيا بالأساس نابع من الدساتير المعدة من قبل الانقلابيين منذ عام 1960"، على حد قوله.

ومن جانبها، اعربت المعارضة التركية عن رفضها لمخططات أردوغان لكتابة دستور جديد للبلاد، وكشف علي باباجان، رئيس حزب التقدم والديمقراطية، المعارض، عن وجود عملية تشاور وحوار مع الأحزاب السياسية الأخرى للاتحاد والوقوف في وجه "دستور أردوغان الجديد".

كما علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محرم إركك وقال: "لقد أفلس النظام في عامين ونصف العام، لكن كل من الأمة والدولة أفلستا معه أيضا، لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة".
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