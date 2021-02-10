رئيس جامعة الأزهر يستقبل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

استقبل فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.





تأتي الزيارة تاكيدًا للتعاون والانفتاح بين جامعة الأزهر، ممثلة في كليتي العلوم والهندسة، ومن أجل توقيع بروتوكول تعاون؛ للمشاركة في مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية، مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.





جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون المزمع توقيعه اليوم يستفيد منه منسوبي كليات العلوم والهندسة بجامعة الأزهر، التي تضم ست كليات للعلوم والهندسة.