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أخبار العالم

الإمارات.. تعيين أنور قرقاش في منصب جديد.. تعرف عليه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:51 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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شيماء مصطفى
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، مستشارا دبلوماسيا لرئيس الإمارات.


جاء ذلك عقب إجراء الشيخ بن راشد تعديل وزاريا مصغرا في وزارة الخارجية.


وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرينا تعديلًا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة".


وأضاف: "ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".


وأكد أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منح وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، مشيرًا إلى أنه أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، حيث استطاع إحداث تحولات كبيرة في العمل السياسي الخارجي والعلاقات الدولية والإقليمية.

وأشار: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدرًا جهوده".
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