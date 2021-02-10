فكرة عظيمة.. يسرا تهنئ سماح أنور على مهرجان أفلامها

هنأت الفنانة يسرا ، الفنانة سماح انور على مهرجان " افلامها " وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وشكرت الفنانة يسرا ، عن اطلاق المهرجان بأسمها هذا العام ، كما عبرت عن سعادتها بها ولتحقيق حلمها حيث كتبت على الفيديو " حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان #أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة "
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وأضافت يسرا " فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات ، شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة #سماح_أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية. "
وكانت قد نفت شركة العدل جروب ما نشره أحد المواقع الفنيه بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.