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فن

فكرة عظيمة.. يسرا تهنئ سماح أنور على مهرجان أفلامها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:12 م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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مريم عزت
هنأت الفنانة يسرا ، الفنانة سماح انور على مهرجان " افلامها " وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وشكرت الفنانة يسرا ، عن اطلاق المهرجان بأسمها هذا العام ، كما عبرت عن سعادتها بها ولتحقيق حلمها حيث كتبت على الفيديو " حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان #أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة " 


وأضافت يسرا " فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات ، شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة #سماح_أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية. " 

وكانت قد نفت شركة العدل جروب ما نشره أحد المواقع الفنيه بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.

وقال المسؤول الاعلامي للشركة إن ماجاء بأحد المواقع الفنيه حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي بمسلسل حرب أهلية  (إسم مؤقت) معلومات مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة، وان اسباب الاعتذار بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل. 

وأكد أن الشركة تحرص دائما على نشر أخبارها بشكل مستمر وكان آخرها مانشرته أمس من مفاجأة مشاركة النجم باسل خياط النجمه يسرا بمسلسل حرب أهلية (إسم مؤقت). 
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