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حوادث

ضبط موظفين فى الإسماعيلية سمحا لمواطن بالبناء بدون ترخيص

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:21 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ الوظيفى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (موظفين بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية "لأحدهما معلومات جنائية) بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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